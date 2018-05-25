«Готовы к переговорам в любом формате»: Пхеньян призвал США к диалогу после отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

КНДР готова сделать всё возможное для установления мира и стабильности на Корейском полуострове, заявили в МИД страны. Пхеньян может провести переговоры с Вашингтоном «в любом формате», подчеркнули дипломаты. Между тем в Белом доме уже приступили к обсуждению новых санкций в отношении Северной Кореи. Кроме того, американские чиновники считают, что КНДР сможет продолжить ядерную программу, несмотря на подрыв полигона Пхунгери.

Пхеньян по-прежнему готов к проведению переговоров с Вашингтоном, несмотря на решение президента США Дональда Трампа отменить запланированный на 12 июня двусторонний саммит в Сингапуре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.

«Мы заявляем о своей готовности сесть за стол переговоров с США и решить вопросы в любое время и в любом формате», — приводит слова дипломата агентство «Рёнхап».

По его мнению, решение американского лидера демонстрирует, насколько высок уровень враждебности между двумя странами, что подчёркивает устойчивую необходимость встречи лидеров Соединённых Штатов и КНДР. «Наше стремление сделать всё возможное для мира и стабильности на Корейском полуострове остаётся неизменным», — добавил замглавы МИД КНДР. Он отметил, что Пхеньян готов предоставить Вашингтону необходимое время.

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван

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Возвращение на путь санкций

Между тем в США спустя всего несколько часов после отмены саммита в Сингапуре заговорили об усилении санкционного давления на северокорейскую сторону. В четверг, 24 мая, состоялось заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором обсуждались дальнейшие шаги в отношении КНДР, в частности возможные военные действия и новые санкции. Такую информацию приводит издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации.

По его словам, администрация Трампа рассматривает вопрос введения новых санкций против Пхеньяна в начале следующей недели. В Белом доме заявили, что северокорейцы не выполнили всех условий по уничтожению шахт ядерного полигона.

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«Было обещано, что международные эксперты и официальные лица будут приглашены для подтверждения и проверки разрушений. Это обещание было нарушено. Вместо этого пригласили журналистов», — заявил сотрудник Белого дома.

Он отметил, что это решение позволяет судить о полном разрушении полигона. «Вполне возможно, что шахты были взорваны таким образом, что это позволит использовать их в будущем», — пояснил американский чиновник.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, американцы вполне могут использовать Северную Корею в качестве образца для демонстрации собственной могущественности.

«Сегодня Дональду Трампу после всех его заявлений, которые просто остались глупыми словами, нужна маленькая победоносная война. Наиболее удачные для этого страны — это государства, которые не обладают серьёзным человеческим и экономическим потенциалом, к ним и относится Северная Корея», — заявил он в разговоре с RT.

Каждый американский президент должен иметь в своём активе поверженное государство, подчеркнул депутат. По его словам, это необходимо для посыла правильных сигналов как своим союзникам, так и странам, в частности, желающим сотрудничать с Россией.

«Оставил возможность на будущее»

В четверг, 24 мая, американский президент Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну об отмене саммита США — КНДР, запланированного на 12 июня в Сингапуре.

«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — говорится в документе.

Он указал на то, что КНДР «говорит о своём ядерном потенциале», отметив, что американский имеет большую мощь. «Я молюсь о том, чтобы его не пришлось использовать», — добавил Трамп.

Между тем заявление лидера США было сделано спустя несколько часов после того, как завершился демонтаж ядерного полигона Пхунгери, что стало шагом на пути к полной денуклеаризации страны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, это заявление «абсолютно показательным» в плане того, что для США существует только одна точка зрения.

«Нет никаких международных правовых оснований, общечеловеческих, моральных принципов. Они действуют исключительно в своих интересах. Сегодня хочется встречаться с Северной Кореей, завтра — не хочется, и они считают это нормальным. В настоящее время никто не может дать оценку или спросить с Соединённых Штатов за невыполнение взятых на себя обязательств, а если отсутствуют какие-то ограничители и страх потерять своё положение, то они и будут себя так вести», — подчеркнул депутат.

Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники, письмо Трампа стало игрой на опережение. Американский лидер опасался, что Ким Чен Ын сделает заявление об отмене саммита первым. Кроме того, это решение вызвало разногласия между госсекретарём США Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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По данным источников, именно Болтон, выступающий за силовой метод решения ситуации на Корейском полуострове, отговорил Трампа от участия в саммите. Тем самым советник вызвал гнев главы американской дипломатии, который лично вёл переговоры с лидером КНДР.

Объяснять позицию Соединённых Штатов и сглаживать углы приходится именно Помпео. Госсекретарь США уже провёл беседу с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. В ходе телефонного разговора он отметил готовность Вашингтона к возобновлению диалога с Пхеньяном.

По словам эксперта по вопросам обороны Айвана Иланда, действия американского лидера демонстрируют его подход к заключению соглашений.

«Трамп с самого начала заявлял, что он готов выйти из переговоров с северокорейским лидером. В США и в КНДР звучали заявления о возможной отмене встречи. И Трамп первым отказался от проведения саммита», — заявил эксперт в интервью RT.

Как отметил в эфире RT американский аналитик Джим Джатрас, многие политические силы в Вашингтоне против того, чтобы Трамп вёл переговоры с Ким Чен Ыном.

«В окружении Трампа не поддерживали проведение этого саммита. В его команде опасались, что, когда президент США сядет за стол переговоров с Ким Чен Ыном, он заключит соглашения, которые не были ранее согласованы в Вашингтоне. Для них отмена встречи — большое облегчение. Они хотели бы, чтобы в КНДР повторился ливийский сценарий. В Соединённых Штатах хотят, чтобы сначала Пхеньян отказался от своих вооружений, а затем там произошла смена власти», — полагает Джатрас.