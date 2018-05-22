Игра в переговоры: что может стоять за предположениями об отмене встречи лидеров США и КНДР

Намеченная на июнь встреча американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына может не состояться. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, Ким Чен Ын совершает большую ошибку, думая, что он может «играть с Трампом». Эксперты между тем полагают, что таким образом в Белом доме пытаются показать, что условия диктуют они, а на самом деле глава Соединённых Штатов просто боится потерять авторитет, если от встречи откажется Северная Корея. В то же время политологи отмечают: Ким Чен Ын «не спешит продавать свой суверенитет Вашингтону» и у него достаточно сильная позиция для отстаивания собственных интересов.

Одна из самых ожидаемых встреч в международной политике — между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном — может не состояться. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Он заявил, что главе КНДР не следует требовать от Вашингтона уступок перед саммитом. По словам Пенса, Ким Чен Ын ошибается, если думает, что он может «играть с Дональдом Трампом».

.@VP: "It would be a great mistake for Kim Jong Un to think he could play @realDonaldTrump." #TheStorypic.twitter.com/0yGcbFyahK — Fox News (@FoxNews) May 21, 2018

Более того, Пенс подчеркнул, что Соединённые Штаты «никогда не исключали военный вариант» в разрешении корейского конфликта.

Отвечая на вопрос, может ли глава Белого дома отменить встречу с лидером КНДР, намеченную на 12 июня в Сингапуре, вице-президент США заявил:

«Нет сомнения, это так. Мы надеемся на лучшее. Мы действительно надеемся, что Ким Чен Ын воспользуется возможностью свернуть свою программу разработки ядерного оружия и сделать это мирным путём».

Пенс подчеркнул, что если северокорейский лидер не пойдёт на переговоры, то страну ждёт ливийский сценарий.

«На прошлой неделе были некоторые разговоры о ливийской модели. И президент дал ясно понять, что это кончится именно так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку», — сказал Пенс, подчеркнув, то это не угроза, а, «скорее, факт».

О возможности такого развития событий ранее заявлял и сам Дональд Трамп.

Нарастание сомнений

После этого в американских СМИ начали появляться сообщения, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может не состояться. Об этом, в частности, говорилось в материале CNN со ссылкой на источники в администрации.

Trump aides are growing skeptical the summit between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un will come to fruition amid harsh rhetoric from Pyongyang, officials say https://t.co/x2xepImKcvpic.twitter.com/ONjdVXYBAE — CNN Politics (@CNNPolitics) May 22, 2018

Как отмечается в материале, в Белом доме возникает всё больше сомнений, действительно ли Пхеньян готов отказаться от ядерного оружия. Поэтому среди первых лиц государства «нарастает скептицизм».

Беспокойство по поводу предстоящей встречи выразило и The New York Times. Со ссылкой на источники в администрации президента издание сообщило, что Трамп проводит консультации со своими советниками и союзниками, решая, стоит ли ему участвовать в саммите. По оценке американских экспертов, глава Белого дома проявил слишком много рвения и заинтересованности в предстоящей встрече, поэтому КНДР на переговорах может согласиться на ряд условий, не имея намерения их выполнять.

Напомним, ранее и в Северной Корее звучали заявления о возможной отмене встречи. В середине мая первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Вашингтон «продолжит предпринимать попытки в одностороннем порядке загнать нас (Пхеньян. — RT) в угол и заставить отказаться от ядерного оружия».

Третья сторона

В ситуации с возможными переговорами нельзя забывать и ещё один важный аспект в корейском вопросе — это союзничество Вашингтона и Сеула. Они проводят консультации и совместные военные учения, что создаёт недоверие у Пхеньяна, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Этот вопрос начался не с позиции Соединённых Штатов, а с обострения обстановки со стороны Северной Кореи, которая так отреагировала на проведение военных учений Южной Кореи совместно с США. Мы не можем знать, какие договорённости были достигнуты между Ким Чен Ыном и Трампом для проведения встречи в июне. Если речь всё же шла о военных учениях, тогда сейчас встреча может быть и вовсе отменена, потому что Северная Корея будет рассматривать сложившуюся ситуацию как обман», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом Ярыгин подчеркнул, что если Трамп отменит встречу, то Вашингтон ничего не проиграет, а лишь продолжит свою традиционную политику давления.

Запуск ракеты, Северная Корея

Reuters

© KCNA

«Американская сторона не понесёт больших имиджевых потерь, если встреча не состоится. Просто продолжится линия по ужесточению мер в отношении Северной Кореи. Штаты вполне могут отменить встречу. А насколько к последствиям этого решения готова Северная Корея — большой вопрос», — заключил он.

«Игра Ким Чен Ына»

Вопреки заявлениям Пенса, что с США нельзя играть, по оценкам некоторых экспертов, именно этим сейчас и занимается северокорейский лидер, пытаясь показать, что он имеет свою позицию и будет её отстаивать.

«Лидер Северной Кореи не спешит продавать свой суверенитет Вашингтону. Неоднократно мы слышали заявления, что КНДР не готова полностью подчиниться США и стать их «ручной собачкой». Ким Чен Ын ведёт сейчас игру. И ведёт на своих условиях. Он уже показал, что США не способны, несмотря на всю свою военную мощь, решить корейский вопрос», — рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Таким образом, по мнению эксперта, сегодняшняя ситуация является патовой. Выходом из неё может стать только принятие Штатами условий КНДР. Но тогда это будет означать, что президент США пошёл на поводу у северокорейского лидера, а этого Вашингтон не может допустить.

«США не могут показать всему миру, что позволяют КНДР диктовать условия, так как это автоматически будет означать потерю авторитета. Поэтому Дональд Трамп будет находить возможности частично отказаться от этой встречи или перенести её. Он не хочет попасть в ловушку, когда Ким Чен Ын просто откажется с ним встречаться», — подчеркнул Судаков.