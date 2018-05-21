СМИ: Трамп консультируется с советниками, стоит ли ему проводить встречу с Ким Чен Ыном

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Беспокойство президента США Дональда Трампа по поводу того, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может привести к политическому конфузу, растёт. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации.
СМИ: Трамп консультируется с советниками, стоит ли ему проводить встречу с Ким Чен Ыном
  • Reuters

По их словам, Трамп проводит консультации со своими советниками и союзниками на тему того, стоит ли ему участвовать в саммите.

По мнению советников президента США, глава государства показал, что слишком хочет встречи с северокорейским коллегой. Советники Трампа обеспокоены тем, что лидер КНДР, чувствуя рвение американского коллеги, предложит ему гарантии, которые со временем исчезнут.

Ранее сообщалось, что власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

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