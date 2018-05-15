СМИ: КНДР пригрозила отменить саммит с США

Короткая ссылка
Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Соединённые Штаты также должны тщательно обдумать судьбу запланированного саммита в свете этого провокационного военного шума, устроенного совместно с южнокорейскими войсками», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что КНДР отменила запланированные на 16 мая переговоры с Южной Кореей.

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына намечена на 12 июня

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных