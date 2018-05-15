СМИ: КНДР пригрозила отменить саммит с США

Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Соединённые Штаты также должны тщательно обдумать судьбу запланированного саммита в свете этого провокационного военного шума, устроенного совместно с южнокорейскими войсками», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что КНДР отменила запланированные на 16 мая переговоры с Южной Кореей.

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына намечена на 12 июня.