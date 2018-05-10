Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
- Reuters
«Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдёт в Сингапуре 12 июня. Мы постараемся сделать этот момент особенным для мира во всём мире», — написал Трамп в Twitter.
Ранее СМИ писали, что встречу двух лидеров планируется провести в Сингапуре.
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