Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдёт в Сингапуре 12 июня. Мы постараемся сделать этот момент особенным для мира во всём мире», — написал Трамп в Twitter.

Ранее СМИ писали, что встречу двух лидеров планируется провести в Сингапуре.

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