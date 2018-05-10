СМИ: Встречу Трампа и Ким Чен Ына собираются провести в Сингапуре

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына планируется провести в Сингапуре.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре», — указывает телеканал.

При этом уточняется, что окончательное решение остаётся за Трампом, который планирует объявить время и место встречи в течение трёх дней.

Ранее Трамп исключил возможность проведения саммита Соединённых Штатов и КНДР в демилитаризованной зоне Корейского полуострова.

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