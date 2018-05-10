СМИ: Встречу Трампа и Ким Чен Ына собираются провести в Сингапуре
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре», — указывает телеканал.
При этом уточняется, что окончательное решение остаётся за Трампом, который планирует объявить время и место встречи в течение трёх дней.
Ранее Трамп исключил возможность проведения саммита Соединённых Штатов и КНДР в демилитаризованной зоне Корейского полуострова.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.