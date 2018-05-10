Ким Чен Ын назвал встречу с Трампом шансом на построение позитивного будущего в регионе
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Данное заявление он сделал по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.
«Историческая встреча станет отличным первым шагом к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего», — приводит его слова агентство.
Ранее Помпео заявил, что провёл «плодотворную» встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.