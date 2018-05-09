Помпео вновь отправился в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что снова посетил КНДР по приглашению северокорейского руководства.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Отправился вновь обратно в КНДР по приглашению северокорейского руководства. Я с нетерпением жду планирования успешного саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», — написал он.

Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to planning a successful summit between President Trump and Kim Jong-un. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 мая 2018 г.

Ранее в апреле Помпео уже посещал КНДР, где встретился с главой страны Ким Чен Ыном. Позднее президент США Дональд Трамп рассказал о данной встрече.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.