Помпео вновь отправился в КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что снова посетил КНДР по приглашению северокорейского руководства.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Отправился вновь обратно в КНДР по приглашению северокорейского руководства. Я с нетерпением жду планирования успешного саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», — написал он.

Ранее в апреле Помпео уже посещал КНДР, где встретился с главой страны Ким Чен Ыном. Позднее президент США Дональд Трамп рассказал о данной встрече.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.

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