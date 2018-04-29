Помпео рассказал о переговорах с Ким Чен Ыном

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Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в интервью телеканалу ABC рассказал, как прошли его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном относительно плана денуклеаризации КНДР.
Помпео рассказал о переговорах с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«У нас состоялся обстоятельный разговор по самым сложным вопросам, которые стоят перед нашими двумя странами», — сказал Помпео.

Он отметил, что у него было чёткое задание от президента США Дональда Трампа. По мнению Помпео, Ким Чен Ын понял описанную им миссию.

Как подчеркнул госсекретарь, целью США является «полная, проверяемая, необратимая денуклеаризация» Северной Кореи.

Ранее Помпео заявил, что Ким Чен Ын был «очень хорошо подготовлен» к переговорам с американской стороной.

 

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