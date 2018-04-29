Помпео рассказал о готовности Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР

Короткая ссылка
Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в интервью телеканалу ABC рассказал о готовности северокорейского лидера Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР.

«У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны... Он сказал, что готов... представить план, который поможет нам достичь этой цели (денуклеаризации. — RT)», — отметил Помпео.

По его словам, Ким Чен Ын был «очень хорошо подготовлен» к переговорам с американской стороной.

«Надеюсь, я соответствовал», — заключил Помпео.

Ранее сообщалось о встрече северокорейского лидера и госсекретаря США.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных