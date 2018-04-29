Помпео рассказал о готовности Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в интервью телеканалу ABC рассказал о готовности северокорейского лидера Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР.

«У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны... Он сказал, что готов... представить план, который поможет нам достичь этой цели (денуклеаризации. — RT)», — отметил Помпео.

По его словам, Ким Чен Ын был «очень хорошо подготовлен» к переговорам с американской стороной.

«Надеюсь, я соответствовал», — заключил Помпео.

Ранее сообщалось о встрече северокорейского лидера и госсекретаря США.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.