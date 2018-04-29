Помпео рассказал о готовности Ким Чен Ына представить план денуклеаризации КНДР
«У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны... Он сказал, что готов... представить план, который поможет нам достичь этой цели (денуклеаризации. — RT)», — отметил Помпео.
По его словам, Ким Чен Ын был «очень хорошо подготовлен» к переговорам с американской стороной.
«Надеюсь, я соответствовал», — заключил Помпео.
Ранее сообщалось о встрече северокорейского лидера и госсекретаря США.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.