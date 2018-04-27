Помпео считает, что Ким Чен Ын относится к переговорам с США серьёзно

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции заявил, что, по его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно настроен на переговоры.

«Да, у меня создалось впечатление (в ходе встречи с Ким Чен Ыном. — RT), что он настроен серьёзно. Экономическое давление... привело к тому, что он верит, что это в его интересах сесть за стол переговоров и начать разговор о денуклеаризации», — уточнил Помпео.

По его словам, если в результате переговоров удастся подписать соглашение о денуклеаризации, «это будет прекрасно для всего мира».

Новый глава Госдепа США также подчеркнул, что кампания по оказанию давления на Северную Корею будет продолжаться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что переговоры, возможно, будут проведены в Швейцарии.

Политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, в беседе с НСН прокомментировала данное сообщение.