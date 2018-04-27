Пенс заявил, что США будут воспринимать заявления КНДР с осторожностью

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут воспринимать все заявления северокорейской стороны с осторожностью.

«Любые разговоры, обещания и уверения со стороны Северной Кореи будут восприниматься с осторожностью и тщательно проверяться. Подготовка к встрече американского и северокорейского лидеров продолжается, но, как мы заявляли ранее, компания по оказанию давления на Пхеньян будет продолжаться с прежней силой», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Пенса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что переговоры могут быть проведены в Швейцарии.

Политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, в беседе с НСН прокомментировала данное сообщение.