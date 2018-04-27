Пенс заявил, что США будут воспринимать заявления КНДР с осторожностью

Короткая ссылка
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут воспринимать все заявления северокорейской стороны с осторожностью.

«Любые разговоры, обещания и уверения со стороны Северной Кореи будут восприниматься с осторожностью и тщательно проверяться. Подготовка к встрече американского и северокорейского лидеров продолжается, но, как мы заявляли ранее, компания по оказанию давления на Пхеньян будет продолжаться с прежней силой», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Пенса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что переговоры могут быть проведены в Швейцарии.

Политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, в беседе с НСН прокомментировала данное сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных