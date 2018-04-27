В ООН назвали исторической встречу лидеров Южной Кореи и КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик​​​.

«Генеральный секретарь... рассчитывает, что основываясь на результатах первой встречи стороны будут быстро выполнять все согласованные действия по укреплению межкорейского доверия и примирения, диалогу и прогрессу в мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Гутерреш также заявил, что встреча двух лидеров является «поистине исторической».

Ранее стало известно, что по итогам саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также СМИ сообщали о возможной встрече американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая в скором времени может состояться в Швейцарии.

Научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН прокомментировала данное сообщение.