Трамп выразил уверенность в окончании войны на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп приветствовал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и выразил уверенность в скором улучшении отношений между двумя странами.

«Корейская война закончится! Соединённые Штаты и великий народ этой страны должны гордиться событиями, происходящими сейчас на Корейском полуострове!» — написал американский президент в своём Twitter.

Ранее Дональд Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.

По итогам саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.