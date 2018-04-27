Трамп выразил уверенность в окончании войны на Корейском полуострове
«Корейская война закончится! Соединённые Штаты и великий народ этой страны должны гордиться событиями, происходящими сейчас на Корейском полуострове!» — написал американский президент в своём Twitter.
Ранее Дональд Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.
По итогам саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.