Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.
Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи
  • globallookpress.com

Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«После сумасшедшего года запусков ракет и ядерных испытаний происходит историческая встреча между (лидерами) Северной и Южной Кореи. Хорошие вещи случаются, но время покажет!» — написал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными новости с межкорейского саммита.

Между тем директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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