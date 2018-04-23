Эксперт прокомментировал подготовку переговоров лидеров США и КНДР

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«В этом вопросе многое будет зависеть от КНДР, что там на уме у этого лидера. У него есть сочетание блефа с выражающими действиями и попытками идти на уступки — это достаточно горючая смесь», — сказал эксперт.

По его словам, важная роль отводится и Южной Корее, тому, какую позицию она займёт.

Кроме того, считает Рогулёв, интересов много у других стран, в том числе у Японии и Китая.

По сообщениям СМИ, Трамп намерен заявить на встрече с Ким Чен Ыном, что санкции против Северной Кореи не будут ослаблены до тех пор, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал.

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