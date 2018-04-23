СМИ: Трамп не намерен ослаблять санкции до полного уничтожения ядерного арсенала КНДР

Президент США Дональд Трамп намерен заявить на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном, что санкции против Северной Кореи не будут ослаблены до тех пор, пока Пхеньян не уничтожит весь свой ядерный арсенал.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп призовёт Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний», — пишет издание.

Уточняется, что именно темпы уничтожения ядерного оружие и ослабление санкций после этого станут главными темами предстоящей встречи двух лидеров.

Ранее Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.