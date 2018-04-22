Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов

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Президент США Дональд Трамп высмеял экспертов, которые дают ему советы, как договориться с властями КНДР.

«Забавно, как все те эксперты, которые и близко не подошли к заключению сделки с КНДР, теперь повсеместно говорят мне, как заключить сделку!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не делали уступок в переговорах с Северной Кореей по вопросу об отказе от ядерной программы.

Встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в начале лета.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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