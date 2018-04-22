Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов

Президент США Дональд Трамп высмеял экспертов, которые дают ему советы, как договориться с властями КНДР.

«Забавно, как все те эксперты, которые и близко не подошли к заключению сделки с КНДР, теперь повсеместно говорят мне, как заключить сделку!» — написал Трамп в Twitter.

Funny how all of the Pundits that couldn’t come close to making a deal on North Korea are now all over the place telling me how to make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.

Ранее Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не делали уступок в переговорах с Северной Кореей по вопросу об отказе от ядерной программы.

Встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в начале лета.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.