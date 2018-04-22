Трамп: США не делали уступок в переговорах с КНДР об отказе от ядерной программы

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что Соединённые Штаты не делали уступок в переговорах с Северной Кореей по вопросу об отказе от ядерной программы.
Трамп: США не делали уступок в переговорах с КНДР об отказе от ядерной программы
  • Reuters

«Заспанный Чак Тодд с телеканала NBC, распространяющего фейковые новости, только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они вовсе не шли на уступки. Эй, мы не уступили ни в чём, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — написал он.

Позднее Трамп добавил, что до момента решения ядерной проблемы на Корейском полуострове ещё достаточно далеко.

«Может, всё получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю в настоящее время, должно было быть сделано давно», — заключил американский лидер.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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