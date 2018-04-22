СМИ: Помощники Трампа скептически отнеслись к заявлению о приостановке ядерных испытаний в КНДР

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Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлению главы Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что они опасаются, что глава КНДР лишь создаёт иллюзию готовности идти на компромисс. 

По их мнению, Ким Чен Ын может поставить «ловушку и пообещать не отказываться от жёсткой линии перед возможным саммитом двух лидеров». 

Окружение главы США полагает, что власти КНДР намерены предложить «скромные обещания».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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