«Ловушка Ким Чен Ына»: аналитики Белого дома призывают Трампа не доверять Пхеньяну

Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о сворачивании испытаний ядерного оружия в Белом доме восприняли скептически, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, аналитики администрации США призывают президента Дональда Трампа не доверять Пхеньяну, поскольку мирная инициатива может оказаться «ловушкой». По их мнению, цель Северной Кореи — добиться отмены санкций, которые были введены против КНДР после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Почему Вашингтон оказался в затруднительном положении в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына, разбирался RT.

В Белом доме скептически восприняли заявление Северной Кореи о сворачивании испытаний ядерного оружия и закрытии специального полигона, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению аналитиков администрации Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын может готовить ловушку для Вашингтона и его союзников в преддверии встречи с лидером Соединённых Штатов.

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Собеседник газеты отмечает, что Пхеньян намеренно даёт обещания, которые с лёгкостью можно нарушить, для создания «иллюзии», что он «адекватен и готов идти на компромисс». По данным издания, такое заявление Ким Чен Ына по сути ставит Белый дом в затруднительное положение, поскольку из-за подобной мирной инициативы США будет непросто отказать Пхеньяну. В Вашингтоне полагают, что Северная Корея добивается снятия экономических санкций, которые были введены при участии администрации Трампа.

Также The Washington Post обращает внимание на то, что союзники Соединённых Штатов в регионе — Сеул и Токио — придерживаются разных позиций в отношении КНДР. Власти Южной Кореи выступают за более либеральный подход и хотели бы пойти на соглашение с Пхеньяном, чтобы напряжённость на полуострове пошла на спад.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки по окончании пресс-конференции в американской Флориде, 18 апреля 2018 года

Reuters

Кабинет министров Японии — сторонники более консервативной линии и не склонны доверять словам Ким Чен Ына.

В публикации приводится цитата специалиста Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета Майкла Ослина, который занимается исследованиями Азии. Он полагает, что Вашингтон будет вынужден признать ядерный потенциал КНДР.

«Мы наблюдаем де-факто нормализацию отношений между Северной Кореей и другими странами мира. Ким Чен Ын провёл переговоры с (главой Китая. — RT) Си Цзиньпином, планируется встреча с (президентом Южной Кореи. — RT) Мун Чжэ Ином. Также теперь (премьер-министр Японии. — RT) Синдзо Абэ намерен провести встречу, а затем Дональд Трамп сядет с Ким Чен Ыном за стол переговоров, — заявил Ослин. — Реальность такова, что все понимают: переговоры посвящены программе, которая сделала Северную Корею ядерной державой».

В интервью RT координатор антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер отметил, что администрация Трампа вынуждена играть роль догоняющего, поскольку Пхеньян и Сеул уже значительно продвинулись в переговорах.

«Мирный процесс запущен, и Трампу пришлось запрыгнуть в поезд, который уже отошёл от станции», — полагает Беккер.

Также он назвал заявление Ким Чен Ына важным шагом вперёд, «дипломатическим наступлением».

Мирная инициатива

Накануне Пхеньян заявил, что прекращает испытания ядерного оружия и закрывает специальный полигон на севере страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что на первый план в государственной политике выходят развитие экономики и повышение благосостояния граждан Северной Кореи.

«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — приводит ЦТАК концепцию новой стратегии.

В мире поддержали намерение Ким Чен Ына отказаться от новых испытаний ядерного оружия.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон​​​. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

На границе между Северной и Южной Кореей

Reuters

Российская сторона, которая и ранее призывала все стороны отказаться от конфронтации, также положительно отреагировала на заявление лидера КНДР.

«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряжённости на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД РФ, в Москве удовлетворены достигнутым прогрессом. «С удовлетворением отмечаем, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, которая на первых этапах предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — заявили в министерстве.