«Ловушка Ким Чен Ына»: аналитики Белого дома призывают Трампа не доверять Пхеньяну
- Reuters
В Белом доме скептически восприняли заявление Северной Кореи о сворачивании испытаний ядерного оружия и закрытии специального полигона, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению аналитиков администрации Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын может готовить ловушку для Вашингтона и его союзников в преддверии встречи с лидером Соединённых Штатов.
Собеседник газеты отмечает, что Пхеньян намеренно даёт обещания, которые с лёгкостью можно нарушить, для создания «иллюзии», что он «адекватен и готов идти на компромисс». По данным издания, такое заявление Ким Чен Ына по сути ставит Белый дом в затруднительное положение, поскольку из-за подобной мирной инициативы США будет непросто отказать Пхеньяну. В Вашингтоне полагают, что Северная Корея добивается снятия экономических санкций, которые были введены при участии администрации Трампа.
Также The Washington Post обращает внимание на то, что союзники Соединённых Штатов в регионе — Сеул и Токио — придерживаются разных позиций в отношении КНДР. Власти Южной Кореи выступают за более либеральный подход и хотели бы пойти на соглашение с Пхеньяном, чтобы напряжённость на полуострове пошла на спад.
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки по окончании пресс-конференции в американской Флориде, 18 апреля 2018 года
- Reuters
Кабинет министров Японии — сторонники более консервативной линии и не склонны доверять словам Ким Чен Ына.
В публикации приводится цитата специалиста Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета Майкла Ослина, который занимается исследованиями Азии. Он полагает, что Вашингтон будет вынужден признать ядерный потенциал КНДР.
«Мы наблюдаем де-факто нормализацию отношений между Северной Кореей и другими странами мира. Ким Чен Ын провёл переговоры с (главой Китая. — RT) Си Цзиньпином, планируется встреча с (президентом Южной Кореи. — RT) Мун Чжэ Ином. Также теперь (премьер-министр Японии. — RT) Синдзо Абэ намерен провести встречу, а затем Дональд Трамп сядет с Ким Чен Ыном за стол переговоров, — заявил Ослин. — Реальность такова, что все понимают: переговоры посвящены программе, которая сделала Северную Корею ядерной державой».
В интервью RT координатор антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер отметил, что администрация Трампа вынуждена играть роль догоняющего, поскольку Пхеньян и Сеул уже значительно продвинулись в переговорах.
«Мирный процесс запущен, и Трампу пришлось запрыгнуть в поезд, который уже отошёл от станции», — полагает Беккер.
Также он назвал заявление Ким Чен Ына важным шагом вперёд, «дипломатическим наступлением».
Мирная инициатива
Накануне Пхеньян заявил, что прекращает испытания ядерного оружия и закрывает специальный полигон на севере страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что на первый план в государственной политике выходят развитие экономики и повышение благосостояния граждан Северной Кореи.
«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — приводит ЦТАК концепцию новой стратегии.
В мире поддержали намерение Ким Чен Ына отказаться от новых испытаний ядерного оружия.
«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
- На границе между Северной и Южной Кореей
- Reuters
Российская сторона, которая и ранее призывала все стороны отказаться от конфронтации, также положительно отреагировала на заявление лидера КНДР.
«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряжённости на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнули в МИД РФ, в Москве удовлетворены достигнутым прогрессом. «С удовлетворением отмечаем, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, которая на первых этапах предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — заявили в министерстве.