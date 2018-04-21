МИД России приветствует решение КНДР о приостановке ядерных испытаний

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Москва приветствует решение лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний, а также об отказе от использования ядерного полигона. Об этом говорится в комментарии МИД России.
МИД России приветствует решение КНДР о приостановке ядерных испытаний
  • РИА Новости

«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряжённости на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Российский МИД призвал США и Южную Корею предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договорённостей с КНДР на предстоящих двусторонних саммитах.

«С удовлетворением отмечаем, что ситуация на полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования», — подчеркнули дипломаты.

21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.

Подробнее — в материале RT.

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