СМИ: Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР
«С 21 апреля Северная Корея приостановит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — заявило агентство.
В сообщении говорится, что в качестве подтверждения своих намерений Пхеньян закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.
Ранее Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами.