СМИ: Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный испытательный полигон. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«С 21 апреля Северная Корея приостановит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — заявило агентство.

В сообщении говорится, что в качестве подтверждения своих намерений Пхеньян закроет ядерный испытательный полигон на севере страны. 

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами.

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