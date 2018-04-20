Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами

Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств, передаёт агентство «Рёнхап».

Сообщается, что связь установлена между Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Сеуле) и Комиссией по государственным делам в Пхеньяне, возглавляемой лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как отмечает агентство, лидеры, вероятнее всего, проведут телефонный разговор перед личной встречей, запланированной на 27 апреля. Саммит Мун Чжэ Ина и Ким Ына пройдёт в демилитаризованной зоне.

Также готовится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя переговоры между Сеулом и Пхеньяном, он заявил, что «дал им своё благословение на то, чтобы прекратить войну».