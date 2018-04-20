Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами

Короткая ссылка
Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств, передаёт агентство «Рёнхап».

Сообщается, что связь установлена между Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Сеуле) и Комиссией по государственным делам в Пхеньяне, возглавляемой лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как отмечает агентство, лидеры, вероятнее всего, проведут телефонный разговор перед личной встречей, запланированной на 27 апреля. Саммит Мун Чжэ Ина и Ким Ына пройдёт в демилитаризованной зоне.

Также готовится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя переговоры между Сеулом и Пхеньяном, он заявил, что «дал им своё благословение на то, чтобы прекратить войну».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных