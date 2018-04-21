КНДР пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране

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Северная Корея никогда не будет применять ядерное оружие, если в отношении неё не будет ядерной угрозы или провокации. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на принятое постановление пленума ЦК Трудовой партии Кореи.

«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если не будет ядерной угрозы нашей стране или ядерной провокации, и в любом случае мы не будем передавать (другим странам, — RT.) ядерное оружие и ядерные технологии», — говорится в сообщении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный испытательный полигон.

Президент США Дональд Трамп назвал это решение большим прогрессом для мира и самой КНДР. 

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