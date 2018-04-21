КНДР пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране
«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если не будет ядерной угрозы нашей стране или ядерной провокации, и в любом случае мы не будем передавать (другим странам, — RT.) ядерное оружие и ядерные технологии», — говорится в сообщении.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный испытательный полигон.
Президент США Дональд Трамп назвал это решение большим прогрессом для мира и самой КНДР.