Трамп прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть ядерный испытательный полигон является большим прогрессом. Об этом он написал в своём Twitter.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждём нашего саммита», — заявил он.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный испытательный полигон.