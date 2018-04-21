Трамп прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть ядерный испытательный полигон является большим прогрессом. Об этом он написал в своём Twitter.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждём нашего саммита», — заявил он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный испытательный полигон.

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