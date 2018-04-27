Песков прокомментировал итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными новости с межкорейского саммита.

«Можно сразу сказать по новостям, которые поступают из Кореи: это очень позитивные новости. Президент Путин неоднократно подчёркивал, что жизнеспособное устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон. И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся... Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были оглашены», — заявил Песков.

27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на границе между странами и вместе перешли демаркационную линию.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидеры также пообещали, что войны между их странами больше не будет.