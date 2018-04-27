Лидеры КНДР и Южной Кореи пообещали, что войны между их странами больше не будет
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещали, что войны между их странами больше не будет.
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Ранее пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан заявил, что лидеры КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением.
27 апреля главы Южной Кореи и КНДР встретились на границе между странами и вместе перешли демаркационную линию.
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