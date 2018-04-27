«Начало новой истории»: как проходят переговоры Ким Чен Ына с главой Южной Кореи
- Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
- Reuters
В Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Перед встречей Ким Чен Ын стал первым в истории северокорейским лидером, который пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности Южной Кореи.
Kim Jong Un crosses military demarcation line and shakes hands with Moon Jae-in, marking the first time a #DPRK leader has set foot on #ROK soil since 1953 pic.twitter.com/5UKCS9yXqS— CGTN (@CGTNOfficial) April 27, 2018
Стороны обменялись историческими рукопожатиями, после чего глава КНДР помог своему коллеге забраться по ступенькам к Дому мира, где прошли переговоры.
💥BOOM💥 Now THAT’S what I call #TrumpEffect ‼️— Mary (@USAHotLips) April 27, 2018
Kim Jong Un joins hand with South Korean President Moon helping him step onto #NorthKorea soil.
History in the making folks😎🇺🇸#ThursdayThoughts#MAGApic.twitter.com/HBM1JAua2L
В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что его делегация ощущает «начало новой истории на пути к миру и процветанию», сообщает РИА Новости. Мун Чжэ Ин в свою очередь выразил надежду, что стороны смогут провести «искренний диалог».
«Наш председатель Ким впервые в истории пересёк военно-демаркационную линию, и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира», — сказал президент Южной Кореи.
Ким Чен Ын отметил, что хотел бы поговорить с Мун Чжэ Ином «о нужном» и «получить хорошие результаты». Он также предложил южнокорейской стороне чаще встречаться.
«Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир», — цитирует РИА Новости северокорейского лидера.
Стороны выразили готовность встретиться не только на границе, но и непосредственно на территории обеих стран. По словам официального представителя южнокорейского лидера, Ким Чен Ын согласился приехать в президентскую резиденцию в Сеуле, если такое предложение поступит. А Мун Чжэ Ин заявил, что хотел бы побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, расположенной на границе с Китаем.
«Я хотел бы обязательно поехать на север и посетить Пэктусан», — сказал глава государства.
Он также предложил соединить железные дороги двух стран, сообщил представитель администрации Южной Кореи.
«Если соединить железные дороги, можно будет пустить скоростные поезда», — привёл слова Мун Чжэ Ина его представитель.
- Reuters
При этом сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон считает, что конечной целью переговоров должно стать объединение.
«Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует ТАСС пресс-секретаря южнокорейского президента.
Реакция в мире
Переговоры между лидерами двух стран поддержали в Белом доме. В администрации президента США выразили надежду, что диалог позволит урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.
«По случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына мы желаем корейскому народу всего наилучшего. Мы надеемся, что переговоры позволят достичь прогресса на пути будущему к миру и процветанию всего Корейского полуострова», — говорится в заявлении.
В администрации напомнили, что в ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
«Соединённые Штаты благодарны за тесную координацию с нашим союзником, Республикой Кореей, и с нетерпением ждём продолжение активных обсуждений по подготовке к запланированной встречи между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели», — отметили в Белом доме.
JUST IN: White House issues statement on Inter-Korean Summit. "We are hopeful that talks will achieve progress toward a future of peace and prosperity for the entire Korean Peninsula." https://t.co/wFj0FbhTr7pic.twitter.com/4HfzpVzXb4— ABC News (@ABC) April 27, 2018
Ранее американский лидер заявил, что рассматриваются три-четыре даты и пять возможных мест, где могут пройти переговоры. В то же время он не исключил, что запланированная встреча не состоится.
Важность саммита Северной и Южной Кореи подчеркнул японский министр обороны Ицунори Онодэра. Он отметил, что стороны внимательно следят за ходом переговоров.
«Я воздержусь от прогнозов конкретных результатов встречи, но важность заключается (в самом) саммите, а также в том, чтобы на последующем саммите Северной Кореи и США добиться (от Пхеньяна) конкретных действий по освобождению насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной программам?», — цитирует министра РИА Новости.
КНДР и Южная Корея готовы к сближению, отметил в беседе с RT cооснователь Национальной кампании за прекращение Корейской войны Эрик Сироткин.
«Я надеюсь, что эти переговоры станут основой для полноценного мирного соглашения, которое положит конец этому конфликту. Похоже, что обе стороны готовы и хотят сделать это», — отметил эксперт в беседе с RT.
Возобновление диалога внушает оптимизм, заметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В то же время он призвал дождаться окончания переговоров.
«Сам факт возобновления прямого диалога внушает оптимизм, ведь альтернативы ему не существует, и любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал. Разумеется, оценивать результаты встречи будет возможным только по окончании переговоров», — цитирует сенатора ТАСС.
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