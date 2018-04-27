«Начало новой истории»: как проходят переговоры Ким Чен Ына с главой Южной Кореи

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Илья Соколов
В приграничном пункте Пханмунджом проходят переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Впервые в истории северокорейский лидер пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности соседнего государства. Стороны выразили надежду на конструктивный диалог и заявили о готовности встречаться чаще. По словам экспертов, переговоры могут стать основой для заключения мирного соглашения. Чего стоит ожидать от возобновления диалога — в материале RT.
«Начало новой истории»: как проходят переговоры Ким Чен Ына с главой Южной Кореи
  • Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
  • Reuters

В Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Перед встречей Ким Чен Ын стал первым в истории северокорейским лидером, который пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности Южной Кореи.

Стороны обменялись историческими рукопожатиями, после чего глава КНДР помог своему коллеге забраться по ступенькам к Дому мира, где прошли переговоры.

В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что его делегация ощущает «начало новой истории на пути к миру и процветанию», сообщает РИА Новости. Мун Чжэ Ин в свою очередь выразил надежду, что стороны смогут провести «искренний диалог».

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«Наш председатель Ким впервые в истории пересёк военно-демаркационную линию, и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира», — сказал президент Южной Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что хотел бы поговорить с Мун Чжэ Ином «о нужном» и «получить хорошие результаты». Он также предложил южнокорейской стороне чаще встречаться.

«Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир», — цитирует РИА Новости северокорейского лидера.

Стороны выразили готовность встретиться не только на границе, но и непосредственно на территории обеих стран. По словам официального представителя южнокорейского лидера, Ким Чен Ын согласился приехать в президентскую резиденцию в Сеуле, если такое предложение поступит. А Мун Чжэ Ин заявил, что хотел бы побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, расположенной на границе с Китаем.

«Я хотел бы обязательно поехать на север и посетить Пэктусан», — сказал глава государства.

Он также предложил соединить железные дороги двух стран, сообщил представитель администрации Южной Кореи.

«Если соединить железные дороги, можно будет пустить скоростные поезда», — привёл слова Мун Чжэ Ина его представитель.

  • Reuters

При этом сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон считает, что конечной целью переговоров должно стать объединение.

«Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи», — цитирует ТАСС пресс-секретаря южнокорейского президента.

Реакция в мире

Переговоры между лидерами двух стран поддержали в Белом доме. В администрации президента США выразили надежду, что диалог позволит урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

«По случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына мы желаем корейскому народу всего наилучшего. Мы надеемся, что переговоры позволят достичь прогресса на пути будущему к миру и процветанию всего Корейского полуострова», — говорится в заявлении.

В администрации напомнили, что в ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

«Соединённые Штаты благодарны за тесную координацию с нашим союзником, Республикой Кореей, и с нетерпением ждём продолжение активных обсуждений по подготовке к запланированной встречи между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели», — отметили в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что рассматриваются три-четыре даты и пять возможных мест, где могут пройти переговоры. В то же время он не исключил, что запланированная встреча не состоится.

Важность саммита Северной и Южной Кореи подчеркнул японский министр обороны Ицунори Онодэра. Он отметил, что стороны внимательно следят за ходом переговоров.

«Я воздержусь от прогнозов конкретных результатов встречи, но важность заключается (в самом) саммите, а также в том, чтобы на последующем саммите Северной Кореи и США добиться (от Пхеньяна) конкретных действий по освобождению насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной программам?», — цитирует министра РИА Новости.

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КНДР и Южная Корея готовы к сближению, отметил в беседе с RT cооснователь Национальной кампании за прекращение Корейской войны Эрик Сироткин.

«Я надеюсь, что эти переговоры станут основой для полноценного мирного соглашения, которое положит конец этому конфликту. Похоже, что обе стороны готовы и хотят сделать это», — отметил эксперт в беседе с RT.

Возобновление диалога внушает оптимизм, заметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В то же время он призвал дождаться окончания переговоров.

«Сам факт возобновления прямого диалога внушает оптимизм, ведь альтернативы ему не существует, и любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал. Разумеется, оценивать результаты встречи будет возможным только по окончании переговоров», — цитирует сенатора ТАСС. 

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