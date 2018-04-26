«Разминка перед Трампом»: чего ждать от встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

27 апреля 2018 года состоятся переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи. Третий в истории межкорейский саммит может завершиться подписанием мирного договора между Сеулом и Пхеньяном и способствовать проведению первой встречи глав США и КНДР. Потепление отношений на Корейском полуострове наступило после заявленной в начале года инициативы КНДР по примирению с Югом. Однако многие эксперты сомневаются в том, что диалог Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына принесёт реальные результаты. О перспективах переговорного процесса — в материале RT.

Разные мотивы

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля 2018 года в местечке Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

Саммиту лидеров двух Корей предшествовала напряжённая работа их дипломатических ведомств. 5 марта 2018 года во время встречи представителей Южной Кореи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне была достигнута договорённость о проведении переговоров с Мун Чжэ Ином. Окончательно дата и место встречи были определены во время переговоров делегаций двух стран в Пханмунджоме 29 марта 2018 года.

Этот межкорейский саммит станет третьим в истории двух стран и первым, который пройдёт не на территории КНДР. В 2000 и 2007 годах южнокорейские президенты встречались с Ким Чен Иром — отцом Ким Чен Ына — в Пхеньяне.

Вид на демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей

Reuters

«Всё-таки большую роль во внешней политике играют личности лидеров», — отметила в беседе с RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова.

Эксперт подчеркнула, что нынешний южнокорейский президент победил на выборах 2017 года под лозунгами примирения с КНДР.

«Сменился и лидер в США, он предлагает более прагматичный подход», — подчёркивает Ланцова.

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Однако старт потеплению в отношениях между Югом и Севером дал не глава Республики Корея и не Трамп, угрожавший КНДР «огнём и яростью» ещё в августе 2017 года, а Ким Чен Ын. В новогоднем обращении 1 января 2018 года он пожелал южнокорейцам удачи в проведении зимней Олимпиады в Пхёнчхане, и уже на открытии Игр команды обеих Корей прошли под общим флагом с контурами Корейского полуострова, а в Сеуле переговоры с южнокорейским руководством провели сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон и формальный глава КНДР Ким Ён Нам.

За неделю до саммита 21 апреля 2018 года на пленуме Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна отказывается от проведения ядерных и ракетных испытаний и берёт курс на повышение уровня жизни граждан. В ответ Юг прекратил вещание антисеверокорейской пропаганды на линии соприкосновения. Кроме того, обе стороны выступили за заключение мирного договора между государствами.

По окончании Корейской войны 1950—1953 годов был подписан договор о перемирии между КНДР и США, однако под этим документом нет подписи представителя Южной Кореи. До сих пор, несмотря на подписание в 1991 году Соглашения о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах между Сеулом и Пхеньяном, в Южной Корее поддержка КНДР преследуется по закону, а в Сеуле размещаются администрации пяти провинций, входящих в состав Северной Кореи.

«Ким Чен Ын ведёт себя весьма рационально, — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — Северокорейские дипломаты стали гораздо активнее после заявлений о создании стратегических ядерных сил. С их точки зрения, раз они уже обладают работающей ракетой с ядерной боеголовкой, они могут вести переговоры с сильной позиции».

По словам эксперта, в начале 2018 года совпали два фактора — предложения КНДР начать диалог и интерес южнокорейского лидера, планировавшего на 13 июня 2018 года референдум по изменению Конституции страны и стремившегося поднять свой рейтинг за счёт дипломатии.

Большие надежды

«С этим саммитом у экспертов связаны очень большие ожидания, и главное, чего ждут, — решения по мирному договору», — отмечает Ланцова.

По мнению политолога, также на встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына будут обсуждаться вопросы воссоединения семей и восстановления замороженного в 2016 году двустороннего экономического сотрудничества. Оно велось ранее в Кэсонском индустриальном парке на границе двух стран.

«На самом деле серьёзного прорыва ожидать не стоит, будет пафос, разного уровня красивые декларации. Вопрос в том, что будет на уровне реальных дел, а не слов, — прогнозирует Асмолов. — Скорее всего, будет подписан даже не мирный договор, а декларация о стремлении к миру, потому что, согласно Конституции Республики Корея, её территория — весь Корейский полуостров, и за классический мирный договор Муна просто съест оппозиция».

По словам заведующего Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгия Толорая, позитивные ожидания связаны с возможностью возобновления сотрудничества между двумя Кореями в том виде, в котором оно существовало на протяжении последних семи лет: экономическое сотрудничество, туризм, обмен людьми.

«Хотя всё это сейчас серьёзно ограничено санкциями ООН и односторонними санкциями США, которые они снимать не собираются, — отметил Толорая в интервью RT. — Американцы будут держать южнокорейцев за фалды, чтобы они не слишком много обещали Пхеньяну в том, что касается снятия санкций и экономического сотрудничества».

Так, 23 апреля 2018 года пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс заявила, что США не намерены снимать с КНДР санкции, пока не увидят шагов по отказу от ядерного оружия.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», 30 ноября 2017 года

© KCNA / Reuters

Вопрос денуклеаризации Северной Кореи намерены поднять на переговорах и представители Сеула. Как заявил 24 апреля 2018 года представитель южнокорейского МИД по вопросам ядерной программы КНДР Ли Дон Хун, вслед за встречей лидеров двух Корей последуют переговоры по ядерному разоружению Северной Кореи.

«Американцы манипулируют южнокорейцами, чтобы они максимально давили на Северную Корею и выяснили их позицию по денуклеаризации, — отмечает Толорая. — Если результаты Вашингтон не устроят, то вполне возможно, что и встреча с Трампом не состоится».

А без этого говорить о реальном прогрессе в отношениях двух Корей будет невозможно.

«Заявление об окончании войны, конечно, дело хорошее, но без участия США, без того, чтобы американцы согласились на мирное сосуществование с Северной Кореей, эта бумага недорого будет стоить», — считает Толорая.

Повлиять на Трампа

«Безусловно, этот саммит — первый этап перед встречей с Трампом», — отмечает Ланцова.

По её словам, в случае успеха межкорейских переговоров может открыться окно возможностей для подписания мирного договора между Пхеньяном и Вашингтоном.

«Таким образом, США формально признают Северную Корею», — заключает эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Сам президент Трамп 17 апреля 2018 года заявлял, что «благословил» встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина и надеется на заключение мира.

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Георгий Толорая, в свою очередь, считает, что ключевые проблемы безопасности на Корейском полуострове без американцев обсуждать просто бессмысленно.

«Межкорейский саммит — это разминка перед саммитом с Трампом, это важно для двух Корей, для снижения напряжённости на Корейском полуострове, но основных проблем он решить не может», — утверждает эксперт.

Так, по словам политолога, даже если южнокорейцы будут настаивать на денуклеаризации, то никаких гарантий безопасности они дать КНДР не могут. На этот счёт нужно будет договариваться с Вашингтоном.

«Главное значение саммита — в том, что по его результатам Трамп может решить, что встречаться надо, договариваться надо», — подчёркивает Толорая.

«Переводчик-предатель»

В то же время различия в понимании термина «денуклеаризация» в США и КНДР, а также неверное считывание Вашингтоном мотивов северокорейской стороны могут привести к провалу переговорного процесса, считают эксперты. США под денуклеаризацией понимают ликвидацию ядерного потенциала КНДР, а сама Северная Корея — процесс разрядки напряжённости на Корейском полуострове в целом.

По мнению Асмолова, Южная Корея выступила в качестве «переводчика-предателя», когда Мун Чжэ Ин заявил 19 апреля 2018 года, что КНДР готова к отказу от ядерного оружия без предварительных условий.

«Это на самом деле не так, эти предварительные условия постоянно звучали и на переговорах между Югом и Севером, и во время визита Кима в Китай, — подчёркивает политолог. — Подход КНДР сводится к тому, что она не против разоружения, если исчезнет военная угроза со стороны США, а исчезать эта угроза никуда не собирается».

В то же время американцы на основании информации из Сеула могли решить, что дожали Пхеньян и им останется лишь принимать капитуляцию, отметил эксперт.

«Скорее всего, северокорейцы будут обсуждать вопрос денуклеаризации, понимая, что это длительный поэтапный процесс и что денуклеаризироваться они будут вместе с другими ответственными ядерными державами. То есть никакого мгновенного разоружения ждать не нужно», — подчеркнул Толорая.

По мнению политолога, максимум, на который может пойти Пхеньян, — декларации и некоторое сокращение ядерного арсенала.

«Я уверен, что северокорейцы никогда не откажутся от ядерного оружия, а сокращение их ядерного потенциала должно будет идти через множество ступеней со встречными уступками со стороны Соединённых Штатов и их партнёров. Насколько к этому готовы США, неизвестно», — подытожил эксперт.