СМИ: Молодёжь в Южной Корее выступает против объединения с КНДР

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Молодёжь в Южной Корее выступает против объединения с КНДР.
СМИ: Молодёжь в Южной Корее выступает против объединения с КНДР
  • Reuters

Как сообщает швейцарский телеканал SRF, молодёжь смущают культурные и экономические различия между государствами.

«Я против объединения. По финансовым причинам. Северная Корея — развивающаяся страна. Если мы будем идти вместе, это нанесёт нам существенный финансовый урон. У нас и так хватает людей, которым плохо живётся. Если Северная Корея присоединится, то будет ещё тяжелее», — сказала одна девушка.

Как заявил профессор Корейского института национального объединения Пак Чу Хва, против идеи выступают 71% молодых людей.

«С годами всё меньше людей поддерживают идею объединения. Но взрослое поколение хочет воссоединения, несмотря на растущие сомнения. Молодое же выступает против как раз из-за этих сомнений», — сказал профессор.

Ранее Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении прекратить вещание громкоговорителей в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.

Подробности — в материале ИноТВ.

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