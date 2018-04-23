Южная Корея прекращает вещание громкоговорителей на границе с КНДР
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что это было сделано для «сокращения военной напряжённости между Югом и Севером и создания настроения мирных переговоров».
В ведомстве выразили надежду, что данный шаг приведёт к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга.
Ранее Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.