Южная Корея прекращает вещание громкоговорителей на границе с КНДР

Короткая ссылка
Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении прекратить вещание громкоговорителей в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что это было сделано для «сокращения военной напряжённости между Югом и Севером и создания настроения мирных переговоров».

В ведомстве выразили надежду, что данный шаг приведёт к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга.

Ранее Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных