Южная Корея прекращает вещание громкоговорителей на границе с КНДР

Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении прекратить вещание громкоговорителей в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что это было сделано для «сокращения военной напряжённости между Югом и Севером и создания настроения мирных переговоров».

В ведомстве выразили надежду, что данный шаг приведёт к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга.

Ранее Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.