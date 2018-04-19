Трамп: США продолжат кампанию «максимального давления» на КНДР до её полной денуклеаризации

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США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не не избавится от ядерного оружия. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы не повторим ошибок прошлых администраций. Мы продолжим кампанию максимального давления на Северную Корею до полной денуклеаризации», — заявил Трамп.

По словам Трампа, нужно «покончить с ядерным оружием, в идеале, во всех частях мира».

Ранее источники заявили, что Ким Чен Ын на встрече в марте с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Пхеньяна разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.

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