Трамп: США продолжат кампанию «максимального давления» на КНДР до её полной денуклеаризации

США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не не избавится от ядерного оружия. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы не повторим ошибок прошлых администраций. Мы продолжим кампанию максимального давления на Северную Корею до полной денуклеаризации», — заявил Трамп.

.@POTUS: "We will not repeat the mistakes of previous administrations. Our campaign of maximum pressure will continue until North Korea denuclearizes." pic.twitter.com/cgEV0DcLaN — Fox News (@FoxNews) 18 апреля 2018 г.

По словам Трампа, нужно «покончить с ядерным оружием, в идеале, во всех частях мира».

Ранее источники заявили, что Ким Чен Ын на встрече в марте с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Пхеньяна разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.