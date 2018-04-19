Трамп: США продолжат кампанию «максимального давления» на КНДР до её полной денуклеаризации
«Мы не повторим ошибок прошлых администраций. Мы продолжим кампанию максимального давления на Северную Корею до полной денуклеаризации», — заявил Трамп.
.@POTUS: "We will not repeat the mistakes of previous administrations. Our campaign of maximum pressure will continue until North Korea denuclearizes." pic.twitter.com/cgEV0DcLaN— Fox News (@FoxNews) 18 апреля 2018 г.
По словам Трампа, нужно «покончить с ядерным оружием, в идеале, во всех частях мира».
Ранее источники заявили, что Ким Чен Ын на встрече в марте с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Пхеньяна разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына разработать план денуклеаризации.