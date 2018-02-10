«Счастливый случай»: как спортивные состязания стали шансом на примирение КНДР и Южной Кореи

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в «ближайшее время» посетить Пхеньян. Предложение прозвучало в ходе переговоров в Сеуле, на которые прибыла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. В свою очередь, Вашингтон и Токио пытаются сорвать хрупкий диалог, наметившийся на Корейском полуострове, призывая Сеул не откладывать на время Олимпиады проведение совместных с ВС США военных учений и угрожая КНДР экономической блокадой. Однако власти Южной Кореи пока не поддаются на политическое давление внешних игроков. Почему Штаты и Японию пугает перспектива мира между КНДР и Республикой Корея, разбирался RT.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил южнокорейскому президенту Мун Чже Ину в «ближайшее время» посетить с визитом Пхеньян. Это приглашение передала лидеру Республики Корея сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, находящаяся сейчас с официальным визитом в Сеуле. Об этом журналистам рассказали представители администрации президента Южной Кореи во время брифинга, состоявшегося по итогам прямых переговоров Ким Ё Чжон и Мун Чже Ина.

Как отметили в администрации южнокорейского лидера, Ким Чен Ын выразил желание встретиться с южнокорейским лидером «как можно скорее».

Мун Чже Ин принял приглашение северокорейского руководства и намерен направиться с визитом в КНДР после «необходимых приготовлений», сообщает агентство Kyodo.

Ким Чен Ын

Reuters

© KCNA

Напомним, 9 февраля в Сеул прибыла высокопоставленная делегация из Северной Кореи, в которую вошли председатель парламента Северной Кореи Ким Ён Нам, являющийся, согласно конституции КНДР, официальным главой государства, и сестра верховного лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон. Западная пресса называет её вторым по значимости человеком в КНДР: с 2015 года она занимается вопросами агитации и пропаганды, а в 2017 году Ким Ё Чжон стала членом политбюро Трудовой партии. Своё школьное образование Ким Ё Чжон, как и её брат, получила в Швейцарии.

О готовности встретиться лично с главой КНДР президент Южной Кореи заявлял и ранее — в июле 2017 года политик сообщил, что готов провести переговоры с Ким Чен Ыном «в любое время и в любом месте». Кроме того, южнокорейский лидер призвал Пхеньян возобновить встречи между родственниками, оказавшимися по разные стороны границы в результате раздела Корейского полуострова.

О своих планах по налаживанию отношений с северянами Мун Чже Ин заявлял ещё во время предвыборной кампании. По мнению экспертов, именно конфронтационная политика его предшественницы на посту президента Республики Корея Пак Кын Хе стала одной из причин её импичмента.

Размещение в окрестностях Сеула американских ПРО THAAD под предлогом защиты от северокорейской угрозы серьёзно омрачило отношения Южной Кореи с важным торгово-экономическим партнёром — Китаем. Мун Чже Ин во время предвыборной агитации обещал приостановить развёртывание противоракетных систем в стране и вступить в диалог с Пхеньяном.

Однако на практике политик не смог выполнить все данные обещания. В частности, комплексы THAAD были всё же доставлены и развёрнуты в стране.

Противоракетный комплекс THAAD в Южной Корее

Reuters

Как пояснили эксперты, Вашингтон пошёл для этого на обман, договорившись с южнокорейскими военными о досрочной переброске на Корейский полуостров дополнительных комплексов ПРО. При этом ключевым фактором, подогревающим межкорейскую конфронтацию, являются непрерывные военные манёвры, проводимые южнокорейской и американской армиями у границ КНДР. На протяжении всего 2017 года ситуация в регионе оставалась крайне напряжённой. Однако, как отмечали ранее эксперты, Мун Чже Ин не отказался от идеи нормализовать отношения с Пхеньяном.

Олимпийский шанс

Проведение в южнокорейском Пхёнчхане зимней Олимпиады стало для обеих Корей шансом начать мирные переговоры. Напомним, в ноябре Генассамблея ООН приняла резолюцию, вводящую «олимпийское перемирие». Резолюция призывает все страны воздерживаться от военных действий на время проведения Олимпиады-2018. Мораторий вступил в силу за неделю до старта игр.

В январе 2018 года на территории демилитаризованной зоны между Республикой Кореей и КНДР состоялись межкорейские переговоры на министерском уровне. Центральной темой обсуждения стала предстоящая поездка северокорейской сборной в Пхёнчхан. Стороны договорились, что на церемонии открытия и закрытия Игр спортсмены из Южной и Северной Кореи пройдут под одним флагом — впервые с 2006 года. Кроме того, было решено объединить сборные по женскому хоккею.

Спортивная повестка стала прологом для политического диалога: южнокорейская сторона предложила начать переговоры по демилитаризации полуострова.

Однако, несмотря на заметную оттепель в межкорейских отношениях, сторонам будет непросто найти компромисс по американской проблематике.

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В январе Пхеньян призвал всех корейцев, живущих в разных странах, объединиться для противостояния США. Текст обращения был опубликован агентством КНДР ЦТАК. В документе, принятом на объединённом собрании правительства и политических структур страны, говорится о попытках США «зажечь опасное пламя» и «принести бедствия на Корейский полуостров.

«Всем нашим соотечественникам надо стать щитом и монолитной крепостью в борьбе за безопасность нации и мир на этой земле», — говорится в обращении.

Сеул не разделяет антиамериканскую риторику Пхеньяна, призывая соседей вступить в переговоры с Белым домом.

«Наискорейшее возобновление диалога между Соединёнными Штатами и Севером необходимо также для развития отношений между Южной Кореей и КНДР», — цитирует агентство «Рёнхап» слова Мун Чже Ина.

По мнению экспертов, подобные предложения мало соотносятся с реальным положением дел. Первым шагом американской администрации на фоне стартовавших межкорейских переговоров стало не поощрение мирного процесса, а сбор в канадском Ванкувере представителей стран — участниц военной коалиции, выступавшей против северян во время Корейской войны 1950—1953 годов.

По оценкам экспертов, переговоры были нацелены на дестабилизацию и разрушение хрупкого перемирия на Корейском полуострове. Впрочем, в этом случае США не смогли переломить ситуацию: действия американской администрации осудили Москва и Пекин, ООН также дистанцировалась от американской инициативы.

Вашингтон не хочет, чтобы напряжённость в регионе спала, ведь в этом случае миф о северокорейской угрозе, под предлогом которой американцы размещают в регионе свою армию и ПРО, пошатнётся.

«США выгодна контролируемая напряжённость между Севером и Югом ещё и для того, чтобы держать в узде своих союзников — Сеул и Токио, — пояснил в беседе с RT руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. — Кроме того, Вашингтон истерично реагирует на тот факт, что впервые небольшая страна, потенциальный объект американского вмешательства, обзавелась возможностями дать отпор. Мысль о том, что и другие страны могут последовать этому примеру, невыносима для американской стороны».

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Сейчас Белый дом пытается взвинтить обстановку на Корейском полуострове при помощи угроз. Как заявил 8 февраля вице-президент США Майк Пенс, Вашингтон надеется на «прекращение потепления отношений с КНДР, когда погаснет олимпийский огонь».

«Мы подтверждаем наше стремление продолжать изоляцию Северной Кореи экономически и дипломатически и после Олимпийских игр, и когда Олимпиада станет отдалённым воспоминанием», — цитирует Пенса The Washington Post.

По мнению экспертов, в руках США остался единственный рычаг давления на КНДР — экономические санкции. С военными мерами по отношению к Северной Корее Вашингтон опоздал: 1 января северокорейский лидер объявил о формировании в стране собственных ядерных сил сдерживания. Кроме того, даже если не брать в расчёт ядерный сценарий, армия КНДР представляет собой весьма серьёзного противника, отмечают военные специалисты.

В Пхеньяне уже предупредили, что расценят попытки США устроить КНДР полную торговую блокаду как объявление войны. Принятие же столь жёстких мер по отношению к Северной Корее на уровне ООН с большой долей вероятности будет заблокировано Москвой и Пекином.

Дружба против Японии

Следует отметить, что беспокойство в связи с межкорейскими переговорами испытывает не только Вашингтон, но и Токио.

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Если политические барьеры, искусственно разделяющие корейский народ, начнут стираться, Япония рискует столкнуться с серьёзной региональной конкуренцией, особенно если учесть непростую историю японо-корейских взаимоотношений. Ограничение корейского влияния может стать стратегической задачей для Токио.

Японское руководство, со своей стороны, попыталось повлиять на ход межкорейских переговоров, призвав Сеул не откладывать на время Олимпиады проведение совместных с ВС США военных учений.

Однако это предложение было отвергнуто властями Южной Кореи. Глава государства раскритиковал эту инициативу, отметив, что проведение учений — суверенный вопрос и советы японского премьер-министра являются в этом случае вмешательством во внутренние дела республики.

Как пояснил Александр Жебин, для Японии даже перспектива объединения Кореи — настоящий кошмар: в этом случае Корея по экономическому и человеческому потенциалу сравняется с Японией.

«Учитывая достаточно тяжёлую историю отношений, Япония опасается, что Корея возьмёт реванш, пусть и не в военном формате, — отметил эксперт. — Следует отметить, что вопрос, по которому Север и Юг занимают единую позицию, — это вопрос территориальных притязаний Японии на острова Токто в Японском море».

Кроме того, и северяне, и южане считают, что Япония не вполне рассчиталась за те преступления, которые она совершила по отношению к корейцам во время оккупации и колониального правления в первой половине XX века. Эта тема очень животрепещущая, причём не только в Северной, но и в Южной Корее.

Спортсмены из Северной и Южной Кореи под объединённым флагом во время церемонии открытия Игр

Reuters

© Eric Gaillard

Эксперты отмечают, что Олимпиада — «счастливый случай, который история предоставила КНДР и Южной Корее» для того, чтобы попробовать договориться о политических и экономических контактах. Они выражают надежду, что Север и Юг смогут наладить диалог, хотя США приложат все усилия, чтобы сорвать переговоры путём провокаций и давления.

«К сожалению, южнокорейское общество тоже не едино по этому вопросу. В первую очередь, проамериканскую позицию занимает военная верхушка страны, которая вся отучилась в американских академиях и получает американское оружие. Теснейшая связь военной верхушки РК с Пентагоном — это факт. Но и на Севере, и на Юге осознали, на грань какой катастрофы их едва не подтолкнула американская администрация своими безрассудными действиями, — вот политический смысл тех процессов, которые сейчас идут в Пхёнчхане», — подытожил Александр Жебин.