Лидер Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог с США
«Наискорейшее возобновление диалога между Соединёнными Штатами и Севером необходимо также для развития отношений между Южной Кореей и КНДР», — приводит его слова «Рёнхап».
Он отметил, что для посещения КНДР прежде всего нужно «создать необходимые условия».
«Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем», — сказал южнокорейский лидер.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян и призвал его посетить страну в «ближайшее время».