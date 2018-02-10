Лидер Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог с США

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Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин призвал Северную Корею возобновить диалог с Соединёнными Штатами, отметив, что это поспособствует развитию отношений между КНДР и Южной Кореей.

«Наискорейшее возобновление диалога между Соединёнными Штатами и Севером необходимо также для развития отношений между Южной Кореей и КНДР», — приводит его слова «Рёнхап».

Он отметил, что для посещения КНДР прежде всего нужно «создать необходимые условия».

«Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем», — сказал южнокорейский лидер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян и призвал его посетить страну в «ближайшее время».

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