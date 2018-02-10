Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи в Пхеньян

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейские власти.

Как сообщает «Рёнхап», соответствующее приглашение было передано южнокорейскому лидеру сестрой главы КНДР Ким Ё Чжон.

Подчёркивается, что Ким Чен Ын призвал Мун Чжэ Ина посетить КНДР в «ближайшее время».

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация прибыла на встречу с главой Южной Кореи.

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс назвал встречу и рукопожатие высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия ОИ-2018 «историческим моментом».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru