Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейские власти.

#BREAKING Kim Jong Un invites South's Moon to Pyongyang: Seoul — AFP news agency (@AFP) 10 февраля 2018 г.

Как сообщает «Рёнхап», соответствующее приглашение было передано южнокорейскому лидеру сестрой главы КНДР Ким Ё Чжон.

Подчёркивается, что Ким Чен Ын призвал Мун Чжэ Ина посетить КНДР в «ближайшее время».

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация прибыла на встречу с главой Южной Кореи.

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс назвал встречу и рукопожатие высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия ОИ-2018 «историческим моментом».