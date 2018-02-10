В МОК оценили встречу высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал встречу и рукопожатие высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр «историческим моментом».

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Думаю, все со мной согласны, что это был исторический момент... Мы видели прекрасный символ, как всё может измениться», — заявил он.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация прибыла на встречу с главой Южной Кореи.