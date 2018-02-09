Президент Южной Кореи встретился с формальным главой КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, политики пожали друг другу руки.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Отмечается, что политики встретились в городе Ёнпхён и пожали друг другу руки, а также сфотографировались вместе на приёме в честь открытия Олимпийских игр в Южной Корее.

Ранее делегация из КНДР, в состав которой вошла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, прибыла в Южную Корею.

5 февраля сообщалось, что Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. 

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