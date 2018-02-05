Президент Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР в Пхёнчхане

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР и формальным главой страны Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

«Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпийских игр», — говорится в тексте сообщения.

При это отмечается, что к настоящему времени неизвестно, будет ли у политиков возможность для того, чтобы провести переговоры.

«Будет ли Ким Ён Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чже Ином, подлежит обсуждению», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию на Олимпиаде в Пхёнчхане.

17 января сообщалось, что в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.