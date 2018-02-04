Объединённая женская команда Кореи сыграла первый матч в истории
Объединённая женская команда КНДР и Южной Кореи сыграла первый матч в истории против Швеции.
Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 3:1.
Единая команда Корея будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На групповом этапе она встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.
Ранее Знарок сообщил, что состав сборной России по хоккею может претерпеть изменения.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.