Объединённая женская команда Кореи сыграла первый матч в истории

Объединённая женская команда КНДР и Южной Кореи сыграла первый матч в истории против Швеции.

Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 3:1.

Единая команда Корея будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На групповом этапе она встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.

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