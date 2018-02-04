Знарок сообщил, что состав сборной России по хоккею может претерпеть изменения

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок не исключил, что состав его команды может претерпеть некоторые изменения.

«Не так много времени было на обсуждение окончательного состава. Не исключаю, что могут быть небольшие изменения. Состояние Динара Хафизуллина не позволяет ему ехать с нами, мы оставим его здесь лечиться. Есть ли у него шанс присоединиться к команде? Человек верит, никто ничего не может сказать против», — сказал Знарок.

Наставник также сообщил, что ворота в товарищеском матче против сборной Южной Кореи будет защищать Василий Кошечкин.

Ранее Знарок заявил, что не может ничего сказать о характере травмы, которую мог получить нападающий Кирилл Капризов во время матча с московским «Спартаком».