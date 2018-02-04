Знарок: пока не можем сказать, есть ли травма у Капризова

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что не может ничего сказать о характере травмы, которую мог получить нападающий Кирилл Капризов во время матча с московским «Спартаком».

«Капризов улыбается, вроде всё нормально с ним. Но пока сказать, есть ли травма или нет, мы не можем», — рассказал Знарок после матча.

Капризов не смог продолжить игру и покинул лёд после столкновения с Ильёй Каблуковым на первой минуте овертайма.

Ранее Знарок заявил, что матч со «Спартаком» выдался тяжёлым для сборной России.