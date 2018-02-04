Знарок: пока не можем сказать, есть ли травма у Капризова

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что не может ничего сказать о характере травмы, которую мог получить нападающий Кирилл Капризов во время матча с московским «Спартаком».

«Капризов улыбается, вроде всё нормально с ним. Но пока сказать, есть ли травма или нет, мы не можем», — рассказал Знарок после матча.

Капризов не смог продолжить игру и покинул лёд после столкновения с Ильёй Каблуковым на первой минуте овертайма.

Ранее Знарок заявил, что матч со «Спартаком» выдался тяжёлым для сборной России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru