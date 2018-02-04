Знарок о матче со «Спартаком»: тяжёлая игра для нас

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в контрольном матче.
Знарок о матче со «Спартаком»: тяжёлая игра для нас
  • Олег Знарок
  • globallookpress.com
  • © Oleg Znarok

«Тяжёлая игра для нас. Сейчас у команды тяжёлый период, очень много нагрузки, поэтому где-то чего-то не хватает. Но будет время исправить и поработать над проблемами», — заявил Знарок после матча.

Ранее капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru