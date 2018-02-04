Знарок о матче со «Спартаком»: тяжёлая игра для нас
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в контрольном матче.
- Олег Знарок
- globallookpress.com
- © Oleg Znarok
«Тяжёлая игра для нас. Сейчас у команды тяжёлый период, очень много нагрузки, поэтому где-то чего-то не хватает. Но будет время исправить и поработать над проблемами», — заявил Знарок после матча.
Ранее капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России.
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