Знарок о матче со «Спартаком»: тяжёлая игра для нас

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в контрольном матче.

«Тяжёлая игра для нас. Сейчас у команды тяжёлый период, очень много нагрузки, поэтому где-то чего-то не хватает. Но будет время исправить и поработать над проблемами», — заявил Знарок после матча.

Ранее капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России.