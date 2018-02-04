Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» в контрольном матче.

«Много сил потратили сегодня, «Спартак» очень хорошо катался, мобильно двигались. Хорошая тренировка для нас. «Cпартак» очень здорово ловил нас на контратаках, когда мы проваливались, они хорошо убегали», — заявил Дацюк после матча.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над «Спартаком» в контрольном матче.