Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России

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Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» в контрольном матче.
Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России
  • Павел Дацюк
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Много сил потратили сегодня, «Спартак» очень хорошо катался, мобильно двигались. Хорошая тренировка для нас. «Cпартак» очень здорово ловил нас на контратаках, когда мы проваливались, они хорошо убегали», — заявил Дацюк после матча.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над «Спартаком» в контрольном матче.

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