Дацюк назвал матч со «Спартаком» хорошей тренировкой для сборной России
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» в контрольном матче.
- Павел Дацюк
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Много сил потратили сегодня, «Спартак» очень хорошо катался, мобильно двигались. Хорошая тренировка для нас. «Cпартак» очень здорово ловил нас на контратаках, когда мы проваливались, они хорошо убегали», — заявил Дацюк после матча.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над «Спартаком» в контрольном матче.
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