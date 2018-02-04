Шайба Марченко в овертайме принесла сборной России победу над «Спартаком» в контрольном матче

Сборная России по хоккею одержала победу над московским «Спартаком» в контрольном матче.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» вышел вперёд на 17-й минуте матча благодаря голу Ильи Каблукова. Сборная России смогла сравнять счёт во втором периоде. На 33-й минуте шайбу в ворота Маркуса Свенссона забросил Никита Гусев.

В овертайме победу национальной команде принёс гол Алексея Марченко.

Последним соперником сборной России перед Олимпиадой-2018 станет команда Южной Кореи. Игра состоится 10 февраля.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд пройдёт с 14 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста.