Шайба Марченко в овертайме принесла сборной России победу над «Спартаком» в контрольном матче
Встреча завершилась со счётом 2:1.
«Спартак» вышел вперёд на 17-й минуте матча благодаря голу Ильи Каблукова. Сборная России смогла сравнять счёт во втором периоде. На 33-й минуте шайбу в ворота Маркуса Свенссона забросил Никита Гусев.
В овертайме победу национальной команде принёс гол Алексея Марченко.
2:1 - Алексей Марченко⚡️#RUSSPR#РоссияВМоемСердцеpic.twitter.com/INoAmM6J9S— Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
Последним соперником сборной России перед Олимпиадой-2018 станет команда Южной Кореи. Игра состоится 10 февраля.
Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд пройдёт с 14 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что МОК попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста.