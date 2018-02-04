МОК попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста
Об этом сообщает Inside The Games.
На шлеме вратаря изображён адмирал Ли Сун Син, внёсший вклад в победу в войне против Японии в 1598 году.
МОК считает, что хоккеист нарушает правила организации, которые запрещают демонстрацию политической пропаганды на Олимпиаде.
Далтон не согласен с решением МОК и отметил, что постарается изменить их мнение.
Ранее сообщалось, что глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов считает, что спорт должен оставаться вне политики.