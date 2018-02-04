МОК попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста

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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к голкиперу сборной Южной Кореи по хоккею Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на его шлеме перед Играми в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Inside The Games.

На шлеме вратаря изображён адмирал Ли Сун Син, внёсший вклад в победу в войне против Японии в 1598 году.

МОК считает, что хоккеист нарушает правила организации, которые запрещают демонстрацию политической пропаганды на Олимпиаде.

Далтон не согласен с решением МОК и отметил, что постарается изменить их мнение.

Ранее сообщалось, что глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов считает, что спорт должен оставаться вне политики.

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