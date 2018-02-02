Глава МИД КНДР направил письмо Генсеку ООН

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что США «обостряют ситуацию» на Корейском полуострове на фоне сближения позиций Севера и Юга в переговорном процессе. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении RT.

В тексте письма отмечается, что в то время, когда на полуострове наблюдается положительная динамика, ведущая к оздоровлению межкорейских отношений, США, по словам главы северокорейского МИД, пытаются обострить ситуацию.

«На Корейском полуострове, где скиталась чреватая взрывом военная опасность, создан момент крутого перелома, стремящегося к миру и стабильности... Но американские правители направляют по ложному пути общественное мнение, якобы переговоры Севера и Юга представляют собой результат своих беспрецедентных санкций и нажима...», — говорится в документе.

В КНДР также сообщили, что и в будущем будут предпринимать меры по нормализации отношений с Южной Кореей и призвали ООН обратить внимание на недружественные действия со стороны США.

«Возлагаю надежды на то, чтобы вы в соответствии со своей миссией по Уставу ООН обратили серьёзное внимание на происки США размещать средства ядерной войны и провоцировать ядерную войну, приносящие вред улучшению межкорейских отношений и смягчению напряжённости, и приложили усилия к его полному прекращению», — говорится в заключении.

17 января сообщалось, что в пограничном пункте Пханмунджом начались переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.