Посол: Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия готова предоставить Южной Корее и КНДР площадку для переговоров в одном из российских городов. Об этом он сообщил в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что Россия и прежде предлагала свою помощь,«предлагали южанам и северянам наши города для организации их встреч».

По мнению посла, проблема не в месте встречи представителей Сеула и Пхеньяна.

«Но если им вдруг захочется поехать во Владивосток, например, я думаю, что мы с огромным удовольствием такую возможность им предоставим», — сказал Мацегора.

Также посол отметил, что КНДР неоднократно заявляла, что её ракеты не нацелены на Россию. Он считает, что «так оно и есть на самом деле».

«Но сам факт наличия ракетно-ядерного оружия в КНДР, сохранение ситуации перманентной острой напряжённости, американо-северокорейского и межкорейского противостояния, конечно, приводят к тому, что и Россия не чувствует себя в безопасности», — заявил Мацегора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Северной Корее необходимо гарантировать безопасность.