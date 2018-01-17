Трамп заявил, что Россия не помогает США в разрешении ситуации вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует», — сказал американский лидер в интервью Reuters.

По его словам, президент России Владимир Путин «может сделать многое» в урегулировании кризиса, однако отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на низком уровне.

«Он может сделать многое. Но, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, возможно, то, что Китай забирает, Россия восполняет», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что в итоге результаты не такие хорошие, какими могли бы быть.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы помощи России в ситуации с КНДР.