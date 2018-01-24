В Совфеде назвали несвоевременными новые американские санкции против КНДР

Новые санкции США против Северной Кореи опасны на фоне хрупкого диалога КНДР и Южной Кореи. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Санкции имеют право на существование только в том случае, если они согласованы в Совете Безопасности ООН. И если они реально могут продвинуть ситуацию в направлении решения имеющихся проблем. Ни первого, ни второго в решении США нет и в помине», — цитирует РИА Новости сенатора.

По словам Косачёва, тем более опасно, что «это решение принято на фоне очень пока хрупкого, но тем не менее развивающегося диалога между двумя Кореями».

«Потому — незаконно, нелогично и несвоевременно», — заключил он.

Ранее Минфин США расширил санкции против Северной Кореи. В список были внесены 16 физических и девять юридических лиц, а также Министерство нефтяной промышленности КНДР.

Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.